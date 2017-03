Pokemon İçin "10 Milyon Adım" Atan Manyak Adam!

Eski Nintendo DS oyunu Pokemon HearGold and SoulSilver'da bir oyuncu Pokewalker cihazının sınırına ulaşarak adım rekorunu egale etti.

Bu yaz herkesin üzerinden Pokemon GO akımı geçti. Milyonlarca insan Pokemon GO oynamaya başladı. Çeşitli konumları almak için büyük savaşlar verildi ve oyun daha adam akıllı çıkamadan bırakıldı. Yazın o güzel günlerinde Pokemon’ların peşinden koşturmak çok hoş bir durum olsa dahi tekrar eden oyun yapısı kullanıcıların sıkılmasına sebep olmuştu.

Konumuz bugün Pokemon GO değil. Pokemon GO’dan çok daha önce başka bir Pokemon oyunu bizlere yürümeyi öğretiyordu. Pokemon HerthGold and SoulSilver oyunu yanında gelen Pokewalker sayesinde yürümemizi teşvik ediyordu. Bugün yapacağımız haber bu oyunu oynayan bir kullanıcının başarısı üzerine odaklanıyor. Twitter’da suica_pokeca isimli Twitter kullanıcısı sonunda Pokewalker’ı bitirdiğini belirtti. Tam olarak 9.999.999 adım atarak, 10 milyon adıma ulaşan kullanıcı, 2010 yılından beri her gün 10.000 adım atmış. Buda her gün 5 mil yürüdüğü anlamına geliyor. Her gün yaklaşık 8 kilometre yürüyen kullanıcı, sonunda oyunu bitirmeyi başarmış.

Bir Nintendo DS oyunu olan Pokemon HeartGold and SoulSilver, bu başarıyı daha önce de yaşamıştı. Üstelik bundan tam 4 sene önce 2013’de bir kullanıcı 10 milyon adıma ulaşarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Arkadaşları yürümesinden ve işsizliğinden dolayı tebrik ediyoruz. Umarım, uzun süreler yürüyebileceği yeni oyunlar bulur kendisine.