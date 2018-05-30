Android ve iOS İçin Yeni Bir Ücretsiz Pokemon Oyunu Geliyor!

Bu hafta, taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch için 3 ücretsiz Pokemon oyunu yayınlandı. Bu oyunlardan birisi olan Pokemon Quest, yakın zamanda Niantic tarafından Android ve iOS için de uyarlanacak.

Bundan iki yıl önce, mobil oyun tarihini kökten değiştirecek bir adım atıldı. Pokemon Go, arttırılmış gerçekliği dibine kadar yaşatan, milyonlarca insanı sokaklara döküp Pokemon peşinde koşturan bir yapım oldu. Google Haritalar temelinde geliştirilen oyun, yaşadığımız şehri bir oyun haritasına çevirdi. Bir efsane yeniden popüler olmaya başladı, mobil oyun sektörü de arttırılmış gerçekliğin önemini kavradı.

Pokemon’un söz konu popülerliğini kullanarak oyuncuların ilgilisine layık olmaya çalışan Nintendo, ülkemizde satışı olmayan başarılı oyun konsolu Switch için bu hafta üç oyun yayınladı.

Bunlardan birisi olan ve yukarıda videosunu izlediğiniz Pokemon Guest, diğer oyunlardan biraz daha farklı. Minecraft gibi bir dönemin efsanesi olan oyunun kübik grafik tarzını Pokemon dünyasına uyarlayan Pokemon Guest, arttırılmış gerçeklik ögeleri içermese de tamamen ücretsiz olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Muhtemelen oyun içi satın alma seçenekleriyle birlikte yapımcısına para kazandıracak oyunun sadece Switch için olmadığı söyleniyor. Nintendo’nun bu yapımı yakın zamanda iOS ve Android cihazlara getirme planı var.

Oyunda “güç taşları” olarak çevirebileceğimiz Power Stones mantığı ile ilerleme kaydediliyor, karakterler oyuncunun tarzına göre gelişiyorlar. Nintendo aynı zamanda bu oyunu ilerleyen dönemde Pokemon Go evrenine bağlamak için yeni bir oyun da duyurusu yaptı.

2019’un ilk aylarında çıkacak olan Pokemon Let’s Go! oyunu, platformlar arası bir oyuncu ağı yaratarak eğlenceyi daha da kitlesel bir hale getirecek.

Pokemon Quest, Android ve iOS için yayınlandığında sizlere duyurmak için burada olacağız.