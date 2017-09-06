Pokemonları Ash Ketchum'dan İyi Kontrol Eden Çocuk!

Pokemon oynarken Ash Ketchum'u bile kötü gösteren 11 yaşındaki çocuk, bu sene katıldığı Pokemon şampiyonalarında ortada yarışacak rakip bırakmadı.

Pokemon günümüzde yaş ortalaması daha yüksek insanlar tarafından sevilerek takip ediliyor. Genelde küçük çocuklar Pokemon dışında Ben 10 gibi farklı karakterlere yöneliyorlar. Bu durum 11 yaşındaki Avustralyalı Nicholas Kan için geçerli değil.

2006 ve daha sonra doğan çocukların yarışabildiği Junior bölümünde Pokemon dünya şampiyonasına katılan Kan rahat bir şekilde galip gelirken, öncesinde katıldığı sezonda uluslararası şampiyonanın dördünü de süpürdü. Londra, Melbourne, Sao Paolo ve Indianapolis’te mücadele veren Kan, ortalığı darma duman ederek kendi kulvarında defalarca kez galip gelmeyi başardı.

Kan’ın kazandığı üst üste başarılar video oyunları şampiyonasında kırılması zor bir rekor olarak gözüküyor. Daha fazla kazanan olmuştur, ancak üst üste bu kadar çok kazanan birisi daha önce hiç duyulmamıştı. Elinde bulunan Snorlax’ı sayesinde rakiplerine karşı büyük bir başarı elde eden Kan, Pokemonları nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor.

Pokemon sezonu sona erdi. Etrafta kazanılacak kupa bırakmayan genç çocuk, 12 yaşına geldiği için önümüzdeki sezon büyüklere karşı yarışacak. Bakalım, Pokemon’la büyüyen bir nesle karşı Kan’ın tavrı nasıl olacak, hep beraber göreceğiz.