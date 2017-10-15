Çocukluğumuzun kahramanları olan pokemonları korku filmine sokmaya karar veren illüstrasyon sanatçısından efsane eserler.

Dünyanın en ünlü çizgi film serilerinden Pokemon’u bıraktığımızdan beri küçük dostlarımız bir hayli değişmiş. Birçoğumuzun iş telaşına düştüğü, kalan bir kısmının hala okullarda mücadele verdiği bir dönemde çocukluğumuzun yıldızlarını görünce çok şaşıracaksınız.

Başarılı illüstrasyon sanatçısı David Szilagy tarafından hazırlanmış yeni nesil Pokemon, görüntüleri itibariyle sanki bir korku filminden fırlamış gibiler. Normalde video oyun endüstrisi için konsept sanatçısı olan Szilagy, kendine uygun olan mesleğin o olmadığını hissederek gerçek tutkusuna katıldı.

Tasarlanan yeni nesil pokemonları çok seveceksiniz. Her biri bir kabusun ortasından çıkmış gibi görünen bu pokemonları bakalım nasıl bulacaksınız;

Mimikyu

Vulpix​



Jigglypuff

Miyav

Balbazar

Pi Pika Pikarrrrh

Psyduck

Slowpoke

Alakazam

Charmander

Ekans

Squirtle

Weepinbell