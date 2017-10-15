Dünyanın en ünlü çizgi film serilerinden Pokemon’u bıraktığımızdan beri küçük dostlarımız bir hayli değişmiş. Birçoğumuzun iş telaşına düştüğü, kalan bir kısmının hala okullarda mücadele verdiği bir dönemde çocukluğumuzun yıldızlarını görünce çok şaşıracaksınız.
Başarılı illüstrasyon sanatçısı David Szilagy tarafından hazırlanmış yeni nesil Pokemon, görüntüleri itibariyle sanki bir korku filminden fırlamış gibiler. Normalde video oyun endüstrisi için konsept sanatçısı olan Szilagy, kendine uygun olan mesleğin o olmadığını hissederek gerçek tutkusuna katıldı.
Tasarlanan yeni nesil pokemonları çok seveceksiniz. Her biri bir kabusun ortasından çıkmış gibi görünen bu pokemonları bakalım nasıl bulacaksınız;
Mimikyu
Vulpix
Jigglypuff
Miyav
Balbazar
Pi Pika Pikarrrrh
Psyduck
Slowpoke
Alakazam
Charmander
Ekans
Squirtle
Weepinbell