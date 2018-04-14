Dolby Laboratories’in baş bilimcisi Poppy Crum’a göre yakın gelecekte aktif olacak bir teknoloji ile insanların duyduğu hisleri ve düşüncelerini saklaması imkansız olacak. Yapay Zeka ile birleştirilen sensörler bir bireyin yalan söylediğini, öfkelendiğini ya da aklında şiddet olup olmadığını anında ortaya koyabilecek. Crum bu ifadesini desteklemek için ‘Poker yüzünün sonu geldi.’ örneklemesini de kullanarak, slogan vari söylem ile bu gelişmenin gücünü daha iyi anlamamızı istedi.

Bildiğiniz üzere insanlar olarak çıplak gözle fark edilmesi zor dahi olsa çok kısa süreler içerisinde duygularımızı, mimiklerimiz ya da jestlerimizle dış dünyaya aktarıyoruz. Bugün dünyanın bu konuda en profesyonel insanı bile olsak, bu bahsi geçen mimikler ve jestler kontrolümüz dışında daha kısa sekanslar içerisinde olsa dahi gerçekleşiyor.

Tüm bunlara ek olarak nefes alırken dışarıya verdiğimiz karbondioksit miktarından, konuşmamızdaki fark edilmesi zor ton değişikliklerine kadar her şey bu konu üzerine geliştirilmiş bir yapay zekanın kandırılmasını imkansız kılıyor.

Crum, bu konu üzerinde kendi görüşü olarak: ‘Bir açıdan gerçekten çok korkutucu gelse de çözüme ulaştırabileceği konular düşünüldüğünde insanlık adına gerçekten oldukça faydalı bir teknoloji olacaktır.’ açıklamasında bulundu.

Tabii bu açıklamalara karşın bu teknolojinin kötü amaçlarla manipilasyon için kullanıma gebe olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fakat yine de günün birinde bu teknoloji aktif olduğunda, ne amaçla kullanılırsa kullanılsın insanlığın sosyolojik yapısını derinden etkileyeceği aşikar.