Yapay zekalar, zekalarının hafife alınmamasını gerektiğini bir kez daha ispatladı. Libratus isimli bir yapay zeka, poker ustalarını dize getirerek 1.8 milyon dolar kazandı.

Geçtiğimiz yıl Google’ın yapay zekası AlphaGo Dünya Go Şampiyonu Lee Se-dol ile 5 maçlık bir turnuvaya katılmış ve rakibini ezici bir üstünlükle devirerek karşılaşmadan galip ayrılmıştı. Aradan pek bir süre geçmeden bu sefer CMU’daki bilim insanlarının geliştirdiği Libratus isimli yapay zeka oyuncusu, dünyanın en iyi poker oyuncularını karşısına aldı ve 30 gün süren oyunda 1.8 milyon dolar kazanmayı başardı.

Libratus’u geliştiren isimlerden olan prof. Tuomas Sandholm, bu oyunun sonucunun yapay zeka için büyük bir atılım olduğunu söyleyerek Libratus’un rakiplerine yalnızca zayıf yanlarını kullanarak saldırmadığını, bunun yerine oyunları her gün analiz ederek algoritmalarını ve stratejilerini güncelleyip başarıya ulaştığını söylüyor.

CMU’nun 2015 yılında da Claudico isimli yapay zekası 4 poker oyuncusuyla karşılaşmış, fakat bu sefer 732 bin dolar kaybeden taraf Claudico olmuştu.