Polifazik Uyku Deneyi İçin Günde 5 Saat Uyuyan Adam

'Polifazik Uyku' isimli düzenin ne ölçüde randımanlı olduğunu belirlemek isteyen Ryan Bergara, bu maksatla uyku düzenini bütünüyle değiştirdi.

Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu, 'Monofazik Örüntü' isimli bir uyku düzenine sahip. Peki bunun anlamı ne?

Söz konusu örüntüyle günde 7-8 saatlik uykunuzu bir defada alıyorsunuz. Peki uykunuzu kısa kısa kestirmelerle almak isteseniz, sonuç ne olurdu?

Nitekim 'Polifazik Uyku' denen şey tam da bu işte! Yani uykuyu bir kerede değil, gün içinde kısa kısa uyuyarak almak. Tabii bu 'teoride' mümkün.

Polifazik Uyku'nun en tartışmalı metotlarından birisi de 'Uberman Programı', bu programa göre insanlar gün içinde 6 kez 20'şer dakikalığına uyuyorlar. Bu da uyku sürelerini toplamda 2 saate düşürüyor. Diğer bir deyişle, kişinin yaşamından 20 senelik uyku zamanını çıkarmış bulunuyor.

Fakat bu program Polifazik Uyku düzeninin en aşırı-uç örneklerinden biri olduğundan; Ryan Bergara, halihazırda Polifazik Uyku düzenini takip etmekte olan bir kişiye danışıyor.

Kendisine 'Everyman' adlı bir program öneriliyor. Bu, geceleri 4,5 saat, gündüzleri ise iki kez 20 dakika uyumanıza izin veren bir program.

Sağlığı hakkında da birtakım tedirginlikleri bulunan Ryan Bergara, ayrıca Dr. Alon Avidan'a danışıyor. Ve doktor da bunun yanlış bir karar olduğunu, insanların büyük çoğunluğunun günde en az 7 saat uykuya gereksinim duyduğunu söylüyor.

Bilhassa ilk ve ikinci gün, Ryan Bergara adına daha zor geçiyor. Nitekim ikinci günün sonunda egzersiz yapmak şöyle dursun, normal fonksiyonlarını dahi yerine getiremiyor.

"Dr. Avidan beni kısa zamanlı yan etkiler konusunda uyarmıştı" diyor Bergara. Ki bu yan etkiler içinde yavaş tepki süresi, hafıza ve algı sorunları, yaratıcılıkta düşüş ve sinirlilikte ise artış var.

"Beşinci gün geldiğinde işler garipleşmeye başladı. Asla odaklanamıyordum ve devamlı kıkırdama hastalığı baş gösterdi."

"Yedinci günün sonunda ise artık dayanamadım ve çöktüm, uyumam icap ediyordu."

"Sonuç olarak, bu deneyimi tavsiye eder miyim? Kesinlikle hayır!" diyor Ryan Bergara. Ve ekliyor: "Belki genetik olarak uykusuzluğa karşı dirençli insanlar için uygun bir yöntem olabilir. Fakat geriye kalanlar için mutlaka 7-8 saat uyku şart."