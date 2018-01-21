Las Vegas Saldırganının Bilgisayarında Çocuk Pornosu Bulundu

ABD'nin Las Vegas kentinde 58 kişinin yaşamını yitirmesinden, 500'den fazla insanın yaralanmasından sorumlu Las Vegas Saldırganı, Stephen Paddock'un bilgisayarından çocuk pornosu bulundu.

1 Ekim 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen terör saldırısını hatırlıyorsunuzdur. 58 kişinin ölümüne, 500'den fazla kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırıyı yapan 64 yaşındaki Stephen Paddock, saldırının ardından ölü bulunmuştu. İntihar ettiği düşünülen Paddock'la ilgili soruşturma, saldırıyı gerçekleştirme sebebini bulma amacıyla ayrıntılı bir şekilde devam ediyordu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Clark County Şerifi Joe Lombardo, Ekim 2017'den beri olan sessizliğini bozdu. Lombardo'nun açıklamasına göre, saldırganın bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosu içeren görüntüler bulundu. Ayrıca polis görüntülerin kaynağını da bu sefer bulmayı başardı. Paddock'un kardeşi Bruce Paddock'un, Las Vegas'daki soruşturmadan ayrı bir şekilde, Los Angeles'da yürütülen çocuk pornosu soruşturmasında adı geçtiği öğrenildi.

"Las Vegas Saldırganı Stephen Paddock"

Lombardo ayrıca, çocuk pornosu dışında eğer saldırgan intihar etmese, saldırı gerçekleştirebileceği iki lokasyon bulduklarını açıkladı. Ancak soruşturmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen Las Vegas Saldırganının eylemi yapma sebebi hala bilinmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?