Polis, Soygun Filmini Çekimi Gerçek Sanıp Oyuncuya Ateş Etti!

Amerika'da yaşanılan inanılmaz olayda film çekimlerini gerçek sanan polis, elinde silah bulunan aktöre ateş açtı.

Amerika'nın Indiana eyaletinde görev yapan bir polis, bir filmin hırsızlık sahnesini gerçek zannetip elinde oyuncak tabanca bulunan oyuncuya ateş açtı.

Crowfordsville açıklamasına göre, mahalle sakinleri filmi gerçek sanarak 911'i aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis, elinde tabanca bulunan aktöre silahını yere bırakmasını söyledi. Oyuncu ise polis memuruna ''Film çekiyoruz!'' diye bağırdı ve silahını polise doğru doğrulttu.

Bunun üzerine polis, aktöre bir el ateş etti. Şans eseri oyuncuya kurşun isabet etmedi. Polis ekipleri ise film ekibinin kendilerini çekimden haberdar etmediğini belirtildi. Crawfordsville Belediye Başkanı, polisin olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiğini ve yanlış anlaşılmanın trajik bir şekilde sonuçlanmamasının sevindirici olduğunu vurguladı. Savcılık ise olayla ilgili olarak başlatılan polis soruşturmasında kimse hakkında dava açılmayacağını açıkladı.