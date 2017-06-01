iPhone Şifresini Vermediği İçin 6 Ay Hapis Cezası!

Amerika'da yaşanan davada çocuk istismarı ile suçlanan zanlı, iPhone'unun şifresini polise vermediği için 6 ay cezaya çarptırıldı.

Amerika’da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Florida mahkemesi salı günü düzenlenen mahkemede davalıyı, polise iPhone şifresini vermeyi reddettiği için 180 gün hapis cezasına çarptırdı. Christopher Wheeler isimli adam, Mart ayında çocuk istismarı ile suçlanmış ve dedektifler zanlının telefonunda çocuğun yaralanmalarına ilişkin görüntüler bulduklarını ve bu olay hakkında delil sağlayabileceklerini bildirmişlerdi.

Devre hakimi olan Michael Rotschild, telefon şifresini vermeyi reddettiği için bu ayın başında Wheeler’ı cezaevine göndermişti. Yeni görülen davada, adam polislere şifre önermiş ve “Yemin ederim, onlara şifreyi verdim” diyerek şifreyi hatırlayamadığını bildirdi. Wheeler’a eğer şifreyi verirse cezaevinden çıkar diye şart koşan hakim, telefon gizliliğini bir kez daha akıllara getirdi.

Buna benzer bir telefon gizlilik konusu geçtiğimiz günlerde yine yaşanmış ve bir kişinin seks kasedini çalarak onlarla şantaj yapan bir kişinin telefonu açılmaya çalışılmıştı. Suçlamaların hedefinde olan Wesley Victor ve kız arkadaşı, şifreyi hatırlamadığını söyledi. Miami-Dade yargıcı Charles Johnson, Victor’un tutuklanmasından 10 ay sonra şifreyi hatırladığını ispatlamanın bir yolu olmadığını belirtti. Bu telefon şifresi konusu daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.