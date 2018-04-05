Polislerden YouTube Saldırganı Hakkında Yeni Açıklamalar!

YouTube ofisini basıp 4 kişinin yaralanmasına neden olan Nasim Aghdam’ın bu olayın öncesinde polisler tarafından fark edildiği, ancak daha sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz gün yaşanan YouTube saldırısının zanlısı Nasim Aghdam ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre saldırının olduğu gün gece 1:40 sularında bir polis devriyesi tarafından fark edilen Aghdam, bu polislere karşı hiçbir güvensizlik vermemiş.

Aghdam’la konuştukları sırada “sakin ve işbirlikçi” olduğunu söyleyen polisler, böyle bir olaya girişeceğini gösterecek hiçbir hareketinin olmadığını söylediler. Saldırının öncesinde Kaliforniya’da bir otoparkta arabasında uyurken polisler tarafından fark edilen Aghdam, planları ile ilgili hiçbir sır vermemiş. Mountain View polis departmanında yayınlanan bir yazıda, devriye gezen polislerin Aghdam’ım aracını fark ettiklerini ve bu aracın sahibinin “kayıp ve risk altında” şeklinde arandığını belirtildi.

38 yaşındaki Nasim Aghdam olarak tanımladıkları kadınla konuştuklarını belirten polisler, kadının ailevi problemlerden dolayı evden ayrılmaya karar verdiğini kendilerine belirttiğini açıkladılar. Yaklaşık 20 dakikalık görüşmede hiçbir şekilde YouTube’dan bahsedilmediğini belirten polisler, kadının tüm etkileşimleri boyunca sakin olduğunu belirtti.

Kadını alıkoymak veya göz altına almak gibi nedenleri karşılamadığı için serbest bıraktıklarını belirten polisler, daha sonrasında Aghdam’ın ailesine ulaştıklarını, onların da böyle bir şiddete kalkışabileceği konusunda bir açıklama yapmadıklarını belirttiler.

Mountain View polis departmanından böyle bir açıklama gelse de kadının ailesi, polise Aghdam’ın YouTube’a kızdığını ve ofislerine gidebileceği konusunda uyardıklarını belirtti. Aghdam’ın hazırladığı vegan temalı videoların istediği ilgiye ulaşamaması konusunda YouTube’u suçladığını belirten aile, bu sebeple böyle bir eylem yapmış olabileceğini düşünüyor.

Aghdam’ın polislerle konuştuktan sonra bir silah alıp daha iyi atışlar yapmak için bir atış poligonuna gittiği ve oradan da YouTube ofisine yöneldiği ortaya çıktı.