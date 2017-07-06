Orkun Işıtmak'a Sosyal Medyada Linç Kampanyası Başlatıldı!

Orkun Işıtmak, kendisine ait olduğu iddia edilen videolar nedeniyle sosyal medyada bir linç kampanyasına maruz kaldı.

Kendisine ait olduğu iddia edilen bir videoda, Gezi Parkı olayları sırasında polisler tarafından kaskının kırıldığı söylenen Işıtmak’ın ayrıca küfür ettiği iddia ediliyor.

Başka bir videoda yine polislere küfür ettiği iddia edilen Işıtmak’ın en son çıkan videosunda ise hem yüzünün hem de sesinin çok net olduğu belirtiliyor. Buna rağmen resmi bir açıklamanın gelmemesi ve konunun muallakta kalkması, olayın giderek büyümesine sebep oldu.

Aşağıdaki görsel de sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Linç kampayasına destek verenlerin paylaştığı bu görselle, 3 Haziran 2013 tarihinde küfür edilen videoyu Orkun'un kendi profilinde paylaştığını iddia ediyorlar. Görselin gerçekliği konusunda net bir bilgi yok.

Bunun dışında Instagram’da, Orkun Işıtmak’ın Gezi Parkı olayları sırasında cep telefonu ile çekilen videolarının yer aldığı -iddia edilen- şuradaki hesapta da görüldüğü üzere, polise ağır hakaretlerin edildiği ses ve görüntüler bulunuyor.

Resmi bir açıklama olmadan suçlayıcı bir üslup kullanmak çok yanlış olur, fakat bu iddialar gerçekliğe kavuşursa Işıtmak’ın başının epey ağrıyacağını söyleyebiliriz.