Polonya Hükümeti The Witcher'ın Yapımıcısına 7 Milyon Dolar Destek Verdi

Ülkesindeki oyun geliştiricilere destek veren Polonya Hükümeti, The Witcher'ın yapımcısı CD Projekt RED'e 7 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı.

Dünya genelinde birçok ülke ülkesinden çıkarak tüm dünyaya erişebilen oyun sektöründeki yapımcılara destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerden biri ise yakın tarihte Polonya'da gerçekleşti. Polonya hükümeti hepimizin yakından tanıdığı The Witcher oyununun yapımcısı CD Projekt RED'e 7 milyon dolarlık destek verdi.

Polonya'da bulunan ulusal AR-GE merkezi tarafından verilen destek ise CD Projekt RED'in önümüzdeki yıl çıkaracağı Cyberpunk 2077 oyunu için kullanılacak. Ayrıca ülkesinden CD Projekt ekibi gibi birçok dünyaya hitap eden şirketin çıkmasını isteyen Polonya ulusal AR-GE merkezi, diğer oyun geliştirme şirketlerine de desteklerini açıkladı.

Polonya'nın gururu olan şirketlerden CD Projekt ise destek olan bu parayı elbette geri ödemeyecek. Tabii şirketin yeni oyunlarının yine The Witcher serisi gibi dünya genelinde ses getirecek olması, Polonya'nın başarılarına da bir yenisini ekleyecek.