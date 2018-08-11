30 Yaşındaki Bir Dağcı K2 Dağı'ndan İnmeyi Başardı

30 yaşındaki Polonyalı dağcı Andrzej Bargiel, Temmuz ayında dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan K2 Dağı'ndan başarıyla inen ilk kişi oldu.

Karakurum'da Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunan K2, tırmanmak için en zorlu dağlardan biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci zirvesidir. 30 yaşındaki Polonyalı Andrzej Bargiel, geçen sene de başarıyla zirveye ulaştı ancak kötü hava koşulları nedeniyle kayakla inişini gerçekleştirememişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında tekrar deneyen Bargiel, bu kez inişini başarıyla gerçekleştirdi ve tarihe dünyanın en yüksek ikinci zirvesinden kayakla inen ilk kişi olarak adını yazdırmış oldu.

30 yaşındaki Bargiel, başarıya ulaşmak için Polonyalı ve Nepalli bir grup uzman dağcıdan oluşan ekibi ile birlikte dağda tam olarak bir ay geçirdi. İki kardeşinin de bulunduğu ekiple beraber, Polonyalı dağcıyı başarıyla aşağıya indirmek adına planlar yapıldı. Bargiel, sabah saat 4'te, K2'nin yüksek sırtlarındaki kamptan dağların zirvesine kadar kayaklarıyla tek başına tırmandı. Zirveye saat 11: 30'da ulaştı ve bazı dağcıların yüksek irtifalarda nefes almaları için kullandıkları oksijeni de yanına almadığı belirtildi.

Zirveye ulaştıktan sonra Bargiel, toplam 8 saat sürecek olan uzun inişine başladı. Deniz seviyesinden yaklaşık 8.000 metre yukarıda iken kötü hava şartları nedeniyle bir saat beklemek zorunda kaldı. Bargiel, akşam saat 7: 30'da ana kampa ulaşarak, 3,600 metrelik inişini başarıyla gerçekleştirdi. K2 Dağı'ndan kayak inişine teşebbüs eden son iki kişinin ölmesine rağmen Polonyalı dağcı bunu deneyebilecek cesareti gösterdi ve başarılı oldu.

Bargiel sponsoru Redbull'a yaptığı açıklamada, "K2 zirvesinden çıkıp güvenli bir şekilde üsse dönmeyi başardığım için çok mutluyum. Pazar günü sabah saat 4'de K2'ye tırmanmaya başladım. Hava güzeldi, ama ulaştığımda bazı problemler çıktı ve biraz bekleme sonrasında aşağı kayağı başladı. Çok bulutluydu ve bir noktada temizlenmesi için beklemek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

İnsanlar daha önce K2'den inmeye çalıştılar, ancak bu girişimlerin hepsi trajediler ile sona erdi. Zirveden aşağı doğru kayak yapmaya çalışan Bargiel'den önceki son kişi olan Fredrik Ericsson, 2010 yılında düşerek hayatını kaybetti. Ondan bir yıl önce de 44 yaşındaki bir İtalyan dağcı olan Michele Fait, bir kayak inişi girişiminde düştü ve maalesef kurtarılamadı. Bargiel'in solo zirvesi ve destansı inişi, dağın ana kampından bir drone gönderen küçük kardeşi tarafından filme alındı. Drone ayrıca bir kurtarma cihazı olarak da işe yaradı. Drone sayesinde genç Bargiel ölü olarak kabul edilen ve tırmanıcılara rehberlik eden bir İskoç dağcıyı da tespit etti.