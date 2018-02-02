Polonyalı Öğrencilerden Kapalı Devre Yer Tespit Sistemi

Varşova Teknoloji Üniversitesi'nden ve Krakow'da bulunan Jagiellonian Üniversitesi'nden bir grup öğrenci yerelde çalışan bir Kampüs uygulamasını hayata geçirdiler. Sistem, kampüsü haritalandırarak olası değişiklikleri bildirecek.

Polonya'da eğitim gören Łukasz Ławniczak, Jakub Kmiotek, Tomasz Urbaszek, Miron Marczuk ve Szymon Stankiewicz adlarındaki 5 öğrenci IndoorWay adlı bir araç vasıtasıyla kampüste bulunan binaların haritalarını çıkardı ve burada bulunan yerlerin tespitini gerçekleştiren bir sistem oluşturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Urbaszek, "Uygulamamız, öğrenci işleri bilgi sistemi USOS'tan otomatik olarak veri yüklüyor, böylece tüm kullanıcıların bireysel zaman çizelgelerini öğrenerek, iptal edilen ders veya etkinlikleri ya da olası değişiklikleri gerçek zamanlı olarak bildirecek." dedi.

Campus App Challenge adı verilen uygulama Polonyaca kodlama aracı olan Daftcode ile yapıldı. Ekip, daha fazla okula sistemi kurmak için destek belediklerini belirtti. Daftcode'tan Iga Majewska, "Bu uygulama Polonya'daki en popüler üniversite IT sistemiyle entegre olduğundan, bir milyon kişi gün boyunca kullanabilecektir." ifadelerini kullandı. Yakında uygulamanın diğer sistemlerle de entegrasyonun mümkün olacağını söyleyen Majewska, bu durumun dünya çapındaki üniversitelere de kapı araladığını belirtti.

Öğrencilerin, görme engelli kişiler için de çevrımdışı bir navigasyon uygulaması olduğunu bildiğini söyleyen Majewska, bu durumun da gerçek problemlere bir çözüm yaratacağını kaydetti. Sistemin, Varşova Teknoloji Üniversitesi'nde halihazırda kurulu olduğunu ancak uygulamanın ölçeklenebilir olmasının daha önemli durduğunu söyleyen Majewska, uygulamanın "alışveriş merkezleri, müzeler veya hava limanları gibi farklı kamusal alanlarda uygulanabileceğini" ifade etti.