Pompeii Kurbanları, Tarama Çalışmalarıyla Gün Yüzüne Çıktı!

Felaketten yaklaşık 2000 sonra geliştirilen görüntüleme teknolojisi sayesinde, bugüne kadar bulunmuş 1150 taş mumyanın içindeki insanlar gün yüzüne çıkartılıyor.

Vesuvius volkanının Pompeii'yi önce lavdenizine ardından kül tabakası altına gömdüğü büyük felaketi mutlaka duymuş, kurbanlarının günümüze kadar korunmuş taşlaşmış mumyalarını görmüşsünüzdür.

Pompei'de yaklaşık 2 bin kişinin öldüğüne inanılırken, 19. yüzyılın ortalarındaki kazılardan beri sadece 1.150 taş mumya keşfedilebildi. Tüm şehir 8yaklaşık 3 metrelik volkanik malzeme altına gömüldüğü için, kazı çalışmaları zorlu şartlar altında yıllardan beri devam ediyordu. Kalıntıların taraması, 1863 yılında kül altında gömülmüş cesetlerin ve nesnelerin sıva dökümlerini üreten arkeolog Giuseppe Fiorelli tarafından başlatılmıştı.

Fiorelli'nin ekibi, çürümüş cesetlerin zamanla taş tabakalar etrafında boşluklar oluşturduğunu keşfetmişlerdi. İnsanların o an yaşadıkları korku dolu anları bir kalıp gibi saklanmış, içindeki çürümüş cesetlerin sahiplerine ilişkin bilgileri günümüze kadar korumuşlardı. Söz konusu dehşet anları Philips Spa Healthcare tarafından sağlanan 16 katmanlı CAT teknolojisi ile ilk kez araştırılmaya başlandı:,

Benzeri görülmemiş bir soruşturma kapsamında bir grup araştırmacı, Fiorelli tarafından yapılan 86 sıva dökümünü taramaya başladı. Taranan kurbanlar arasında yaklaşık dört yaşında bir çocuk vardı... Projeden sorumlu radyolog Giovanni Babino, "Yaptığımız proje için çalışmak çok anlamlıydı. Kendimi gerçek hastalar üzerinde çalışıyormuş gibi hissettim” şeklinde konuştu.

Çocuk muhtemelen ebeveynleri olan bir erkek ve kadının yakınında bulundu. Söz konusu teknoloji yani CT taramaları, onun elbiselerini gün yüzüne çıkardı ve iskeletinin çarpıcı ayrıntılarını ortaya koydu. Soruşturma ayrıca, evlerinden çaresizce kaçma girişiminde bulunan kurbanların, binaların ve çatıların çökmesiyle ortaya çıkan moloz yığını altında kaldıklarını gösteriyor.

Pompeii’liler Oldukça Sağlıklıydılar:

Araştırma Pompei halkının oldukça sağlıklı olduğunu ve neredeyse mükemmel denebilecek dişlere sahip olduklarını gösteriyor. Araştırmacılara göre halk, ağırlıklı olarak meyve ve sebzeyle besleniyor ve hiç şeker tüketmiyorlardı.

Araştırmacılar bugüne kadar 30 erkek, kadın, çocuk, bir domuz ve bir köpek mumyasını taradılar.