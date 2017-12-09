Ponpon Kızlar Twitter'da Viral Olan Meydan Okuma Başlattı

Görünmez kutu adını verdikleri bir hareketi yapan amigolar, bunu Twitter’a yükleyerek diğer kişilere meydan okudu ve ortaya izlemesi zevkli bir sürü meydan okuma videosu çıktı.

Twitter kullanıcısı Ariel Oliver, hafta sonu bütün dünyanın ilgisini çeken görünmez kutu numarasını paylaştı. Tek yapmanız gereken insanları önünüzde bir kutu olduğuna inandırıp, hayali kutunun üstünden yürüyerek geçmek. Kutudan nasıl geçeceğiniz ise espri yeteneğinize ve hayal gücünüze bağlı. Bu küçük numara çok fazla ilgi çekerek viral olmuş durumda. Meydan Okumasını Twitter’a yüklendikten sonra Oliver; 250 bin beğeni ve 125 bin retweet aldı.

Düşme numarası gerçektende yaratıcı görünüyor ancak evde denememenizi öneriyoruz. İsterseniz birazda diğer kullanıcıların deneme aşamasındaki komik videolarına göz atalım. Uyarılmasına rağmen bu adam kanepesine güzelce çıkmayı başardı. Bu adamsa yeteneği yerine zekasını kullanmayı, başka bir açıdan bakarsakta hile yapmayı seçti. Yaptığı yorumda kendisinin daha iyi olduğunu iddia ediyor. Biraz küçük bir kutu kullanmış olsa da bence gayet başarılı. Konuyu pek anlamamış olsa da çabalamış. Tüm meydan okuma videoları arasında en iyisi diyebilirim. Peki, sizde bu kutu meydan okumasına katılmayı düşünüyor musunuz?

Kaynak : http://mashable.com/2017/12/04/invisible-box-challenge/?utm_cid=hp-h-1#3noQv4Eke5qy

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