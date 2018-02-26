Pony.ai, Çin'de Kamusal Alanda Otonom Sürüş Hizmeti Başlattı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otonom sürüş çözümleri üreten Pony.ai isimli şirket, kamuya açık yollarda otonom araçlarla taşıma hizmeti sunan ilk şirket oldu.

Bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Seri A yatırım turuyla 112 milyon dolarlık fon alan 1 yaşındaki şirket, büyüme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin araç filosu merkezinin bulunduğu Çin'in Nansha kentinde yaklaşık olarak 3,5 kilometre yol katetti. Tahmin edebileceğiniz gibi otonom taksi çağırma hizmeti şu an belirlenmiş çok küçük bir alanı kapsıyor ancak yine de belirlenen alan, kamuya açık olarak sadece birkaç ay önce test sürüşlerine başlayan bir şirket için etkileyici bir adım olarak görülüyor.

Pony.ai'ye göre gerçekleştirilen test, olumsuz şiddetli hava koşullarını ve insan sürücülerin beklenmedik hatalarının konu alındığı senaryoları içeriyor ve bu durum otomobilin otonom sürüş teknolojisinin gelişmesinde hızlı iyileştirilmelerin yapılmasına yol açıyor.

Pony.ai'nin yeni rotası temel olarak Nansha belediye binasından, şehrin sivil meydanlarından biri olan Nansha Lantern Festival alanına kadar sürüyor. Başka bir deyişle sadece bu güzergah üzerinde yolcu taşıma hizmeti sağlanabiliyor. Pony.ai, mevcut rotada taşımacılık hizmetini 4 adet Lincoln MKZ ve iki adet Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) Chuan Qi'yle yapıyor. Bununla birlikte Pony.ai için GAC'unun Chuan Qi'nin araçları kritik bir önem taşıyor. Zira iki şirket arasında, otonom araçların geliştirilmesi için bir ortaklığın kurulacağı söyleniyor. Pony.ai, Guangzhou'daki otonom pilot bölgesinde araçlarını geliştirerek bölgeyi genişletmeyi hedefliyor.