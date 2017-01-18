Poposunda 'Karınca Kafası' Bulunan Bir Eşek Arısı Türü Keşfedildi!

Peru’da keşfedilen ve poposunda bir karınca kafası bulunan eşek arışı türü bilim adamlarını şaşkınlığa uğrattı.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi Zooloji Müzesi’nden bazı bilim insanları, Peru’nun başkenti Lima’da bulunan San Marcos Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nde Clistopyga Caramba adlı eşek arısı türünü keşfettiler. İlk başta garip görünümlü bu eşek arısının şeklinin bozulmuş olabileceğini düşündüler; ancak daha sonra, onlar ve diğer böcek bilimciler bunun yeni bir tür eşek arısı olduğu kanısına vardılar. Bu eşek arısı türünü garip kılan şey ise poposunda karınca kafası bulunması.

Hayvanlar aleminde birçok varlık, yenilmemek için daha korkutucu türleri taklit edebiliyor ya da yanlış bir güvenlik algısı oluşturmak için daha az korkutucu olan türleri taklit edebiliyor. Örneğin, süprüntü sinekleri arıya benzer. Ancak bu eşek arısı, bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı.

San Marcos Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi, bu türü ilk olarak Peru’da, Amazon ile And Dağları’nın kesiştiği yerde topladı. Araştırmacılar, eşek arısının arkasında bulunan bu karınca kafasının fonksiyonu ile ilgili bazı varsayımlarda bulunuyor. Öncelikle bazı zıplayan örümcek türleri karıncalardan korkar ve bu eşek arısı türü, bu karınca kafasını örümcekleri korkutmak ve daha sonrasında onların yumurtalarını yemek için kullanıyor olabilir. Ayrıca yoldan geçen aç kimseleri çekmek ve daha sonra saldırarak onları hareketsiz hale getirmek için de bu karınca kafasını kullanabilir. Ancak bunlar tabii ki varsayım. Araştırmacılar, şimdi bu karınca kafasının işlevini anlamak için sağlam kanıtlar bulmayı hedefliyor.