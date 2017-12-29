Popüler Chrome eklentisi içerisine saklanmış olan Kriptojacking uygulamaları, bilgisayarınızın kaynaklarını izniniz olmaksızın kullanarak kripto madencilik yapıyor ve yavaşlamasına neden oluyor.

Güvenlik araştırmacısı Troy Mursch tarafından, ‘’Archive Poster’’ eklentisi içerisinde keşfedilen ‘’Coinhive’’ isimli kötü amaçlı yazılım bilgisayarınızın büyük oranda yavaşlamasına neden oluyor. Archive Poster, Tumblr kullanıcılarının diğer bloglardan reblog yapmalarını ve yeniden yayınlamalarını sağlayan bir Chrome eklentisidir. Bunun yanı sıra eklentinin içerisine saklanan Coinhive yazılımını kullanarak bilgisayarınızda kripto madencilik yapılıyor.

Yaşanan bu durum Chrome web mağasazındaki birkaç kullanıcı incelemesinde belirtilmiş olsa da, eklentinin genel eleştiri puanı çok yüksek olduğu için henüz dikkate alınmıyor ve indirilmeye devam ediyor. Archive Poster toplamda 105.062 kullanıcı ile hala çok iyi bir genel nota sahip.

Kriptojack yazılımları, malware kadar tehlikeli değildir ve genellikle bilgisayarınıza veya dosyalarınıza zarar vermez. Ancak Bilgisayarınızın işlemcisini kullandığı için önemli ölçüde yavaşlamasına neden olur.

Kriptojack olayını yakından takip eden güvenlik araştırmacısı Troy Mursch, bu yazılımlara sahip 30 binden fazla web sitesini paylaştı. Sizler de bilgisayarınızın işlemcisinin ne kadarının kullanıldığına bakarak, kötü niyetli kişilerin sizden faydalanıp faydalanmadığını öğrenebilirsiniz.