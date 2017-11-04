Popüler Filmleri Tek Bir Haritada Anlatan Başarılı Sanatçı

Severek izlediğimiz filmlerde neler yaşandığını tek bir harita üzerinden gösteren sanatçı, bu görselleri birleştirerek kitap yaptı.

Dünya tarihi şekillendikçe yeni meslek grupları ortaya çıkıyor. Teknoloji çağında olduğumuz bu günlerde, bu özelliklerimizi filmlere de aktarıyoruz. Devasa haritalar üzerinde son derece gerçekçi grafiklerle desteklenmiş filmler yapıyoruz. Sanatçıların ellerinden ortaya çıkan bu filmler, Andrew DeGraff tarafından yepyeni bir sanata dönüştürüldü.

DeGraff, popüler kültür sanatında ortaya çıkan filmleri tek bir görsel haline getiriyor. Bu tek görselde bütün filmi anlatmaya çalışan sanatçı, yollara çizdiği oklarla kahramanlarımızın 2 saat boyunca devam ettirdikleri mücadeleyi göstermeye çalışıyor.

Bunu yıllardan beri yapan DeGraff, şimdi yaptığı tüm bu minimalist görselleri “Cinemaps” adlı tek bir kitap üzerinde toplayacak. Bir ton film haritasının yer aldığı kitapta, modern ve klasik tarz çok iyi bir şekilde oranlanmış.

Şimdi sizlere bu muhteşem sanatçının ellerinden çıkan birkaç görsel göstereceğim. Görsellerin altında sırasıyla hangi görselin hangi film olduğunu açıklayacağım. Bakalım isimler olmadan filmleri anlayabilecek misiniz?

Galaksinin Koruyucuları

Terminator 2: Kıyamet Günü

Oz Büyücüsü

Jurassic Park