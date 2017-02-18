Ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan internet tarayıcısı Opera, Reborn projesiyle birlikte tarayıcının yenilendiğini duyurdu.

Bir süredir Chrome gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan ancak dinamik internet tarayıcısı olduğunu bir türlü duyuramayan Opera, geçtiğimiz günlerde Opera Neon isimli deneysel bir tarayıcı projesini yayınlamış ve genel olarak geliştirildiğinde iyi bir tarayıcı olacağı yönünde geri dönüşler almıştı.

Şimdi ise Opera Neon projesini farklı kulvardan sürdüren Opera, normal Opera tarayıcısının yenilenmesi için 'Reborn' ya da Türkçe karşılığıyla 'Yeniden Doğuş' ismini verdiği projesini duyurdu. Bu projeyle birlikte Opera hem alışılagelmiş tarayıcı fonksiyonlarını koruyor hem de sabit kontrol menüsü ve hızlı erişim gibi özellikleriyle yeni nesil bir internet tarayıcısı olma yönünde hızla ilerliyor.

Ayrıca Facebook'un Messenger hizmetini yaygın olarak kullananlar için de sevindirici bir haber var. Tarayıcının sabit menüsündeki Messenger simgesine tıkladığınızda Messenger'ın websitesini minik bir pencere içinde yeni sekmeye ihtiyaç duymadan açabiliyor ya da bazı servislere hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.

Şimdilik bu özellikler tarayıcının geliştirici sürümünde sunuluyor ancak yakın zamanda bu özelliklerin bir güncelleme olarak normal tarayıcıya dahil edilmesi bekleniyor. Bu bağlantıya giderek (İngilizce) Opera Reborn hakkında bilgi alabilir ve yeni özellikleri deneyebileceğiniz geliştirici sürümünü PC, Mac ya da Linux için kurabilirsiniz.