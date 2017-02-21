Popüler iPhone Modellerinin SAR Değerleri!
iPhone modellerinde, artık telefon satın alımında önemli kriterler arasında yer alan SAR değerlerinin nasıl olduğuna baktık.

SAR değeri, temel olarak akıllı telefonlarının yaydığı radyasyon oranı olarak bilinir. Bu değer ABD’de en fazla 2W/kg, Avrupa’da ise 1W/kg olarak belirlendi. Telefon üretimi yapan tüm şirketler bu kurala uymak zorundalar, aksi halde zaten satışını gerçekleştiremiyorlar.
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En Düşükten En Yükseğe Popüler Akıllı Telefonlarının SAR Değeri Listesi!

Apple’ın yaptığı SAR değeri testleri sırasında iPhone, radyoları en yüksek iletim düzeyine göre ayarlanmış ve baş bölgesine temas edecek şekilde yerleştirilmiş. Şimdi bölge bölge en popüler iPhone modellerinin SAR değerlerinin nasıl olduğuna bir bakalım:

 

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Kaynak : https://www.applefoni.com/iphoneun-sagligimiza-olan-etkileri-iphone-modellerinin-sar-degerleri/
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