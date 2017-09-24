"Go Keyboard" adlı Android işletim sistemli akıllı telefonlar için kullanılan klavye uygulamasının, kullanıcılarının bilgilerini çaldığı ortaya çıktı.

GO Keyboard, Google Play Store'da şu an resmi olarak var olan ve Android kullanıcıları arasında belirli bir popülerliğe ulaşmış bir klavye uygulaması. Özellikle de emoji desteğinden dolayı sevilen uygulamanın sizin bilgilerinizi şüpheli "IP"lere gönderdiği ortaya çıktı. AdGuard isimli reklam blocklama üzerine teknolojiler üreten bir şirket, uygulamanın indirilmesi esnasında yaptığı testlerle doğruladı. Google cephesinden ise hala bir cevap gelmedi.

TouchPal uygulaması üzerine başlattıkları bir inceleme esnasında, karşılaştırma verisi oluşturabilmek için indirdikleri GO Keyboard'un, daha indirilirken oluşturduğu anormal web trafiğinden şüphelenerek inceleme başlatan AdGuard yetkilileri, yaptıkları inceleme sonucunda ilginç sonuçlara ulaştılar. Android versiyonunuzdan google hesabınıza, cihazınızı hangi dilde kullandığınızdan kullandığınız ağ tipine kadar bir çok gerekli gereksiz bilgiyi size bilgi vermeden toplayan klavye uygulamasının, bu topladığı bilgileri düzinelerce 3. parti "tracker" ve reklam ağlarına gönderdiği anlaşıldı.

"Uygulama hala markette duruyor"

Google'ın Play Store'daki şartlarına göre, uygulamaların hem size sormadan bilgi toplaması hem de 3. parti "tracker"lara bilgi göndermesi yasak. Market koşullarına göre uygun davranmaması yanında, uygulamanın şüpheli seviyede sizden bilgi topladığı ve bunu istenmeyen data veritabanlarına gönderdiği çok açık. Şimdilik AdGuard yetkilileri Google'a detaylı bir rapor yazdıklarını ancak Google'ın daha uygulamayı marketten kaldırmadığını söylediler. Bu yüzden hem AdGuard yetkilileri hem de biz bir süreliğine GO Keyboard uygulamasını resmi açıklamalar yapılana kadar kullanmanızı önermiyoruz.