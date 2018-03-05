'Şifrelenmiş mesajlaşma' uygulamalarının en popülerlerinden olan Telegram ve Signal neredeyse tüm dünyada, üstelik aynı anda çöktü.

Uçtan uca şifreleme ile hizmet veren ilk mesajlaşma uygulamalarından olan 'Telegram' ve 'Signal' bu sabah aynı anda çöktü. Telegram Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kullanıcıları için erişilmez durumda iken, Signal ise Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa'da uzun süre kullanıcılarına hizmet sağlayamadı.

Sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara devam ettiklerini Twitter hesapları üzerinden kullanıcılarına bildiren Telegram, 'Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı kullanıcılarımız şu anda bağlantı problemi yaşıyor. Lütfen bekleyin, yakında sorunu çözeceğiz!' açıklamasında bulundu. Kısa bir süre sonra, önce Avrupa'da daha sonra da diğer bölgelerde bağlantı problemlerinin düzelmeye başladığı bildirildi.

Telegram ve Signal, ülkemizde henüz çok popüler olmasa da, şifrelenmiş mesajlaşmayı ilk sunan uygulamalar olmaları ve güvenli ve gizli mesajlaşma özellikleri sebebiyle son dönemde tüm dünyada popülaritelerini arttıran uygulamalar arasındalar.