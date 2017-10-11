Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, son güncellemesi ile kullanıcılara yeni bir medya oynatıcı, canlı konum özelliği ve 5 farklı dil desteği sunuyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram, 4.4 sürümü güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu. Artık Telegram kullanıcılarının yeni bir medya oynatıcıları var, ayrıca artık hareket halindeyken konumunuzu canlı olarak sohbet ettiğiniz kişi ile ya da arkadaş grubunuz ile paylaşabilirsiniz. Bizi her ne kadar çok ilgilendirmese de Telegram artık 5 farklı dili daha destekliyor.

Muhtemelen kullanıcıların en fazla seveceği özellik canlı konumlar olacak. Eğer bir yerden başka bir yere hareket halindeyseniz konumunuzu konuştuğunuz kişiye doğru bir şekilde asla paylaşamazsınız, çünkü sabit değilsinizdir. Fakat canlı konumlar özelliği ile sohbet ettiğiniz kişi konumunuzu paylaşmanız halinde sizi anlık olarak izleyebilir. Dilerseniz konumunuzu bir grup sohbetinde de paylaşabilirsiniz. Ayrıca grubun diğer üyeleri de konumlarını paylaşırsa tüm grup üyelerinin konumlarını gösteren alternatif bir harita oluşturulur.

Telegram artık Fransızca, Endonezyaca, Malayca(Malezya, Endonezya, Singapur ve Brunei resmi dili), Rusça ve Ukraynaca dil desteğine sahip. Kullanıldığı coğrafyayı genişletmek isteyen uygulama son eklenen diller ile birlikte toplamda 13 dilde destek sağlamış oldu. Geliştiriciler ayrıca yakın zamanda Farsça dil desteğinin de geleceğini bildirdiler.

Güncelleme hem iOS hem de Android platformu için aynı anda çıktı. Eğer Telegram kullanmıyor ancak denemek istiyorsanız buraya tıklayarak iOS, buraya tıklayarak da Android için indirebilirsiniz.