Apple, kullanıcılara rahatsız edici içerikler sunduğunu iddia ettiği Telegram'ı App Store'dan kaldırdı. Telegram CEO'su sorunun çözüldükten sonra uygulamanın App Store'a geri gelmesini beklediklerini belirtti.

Apple, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram’ın resmi uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Kaldırma işleminin Telegram’ın yeniden tasarlanmış bir uygulaması olan Telegram X’i Android için yayınlamasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram’ın kullanıcılar için uygunsuz içerik sunduğu gerekçesi ile Apple tarafından uyarıldıklarını, bu nedenle her iki uygulamanın da App Store’dan kaldırıldığını söyledi. Durov, gerekli düzeltmelerin gerçekleşmesinin ardından Telegram’ın App Store’a yeniden dönmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Telegram’ın kullanıcılara nasıl bir uygunsuz içerik sunduğu ya da App Store’a ne zaman geri döneceği şu an için belli değil. Apple’ın iOS yönergelerinde belirtildiği üzere sakıncalı içerikler filtreler ile örtülmek zorundadır. Aksi takdirde ise kullanıcılar servisten engellenebilir. Muhtemelen Telegram’ın App Store’dan kaldırılması da bu konuyla ilgili bir durum.

Telegram X ise şu anda iOS için test aşamasında bulunuyor. Uygulamanın Android sürümü ise yayınlanmış durumda. Muhtemelen Telegram iOS yönergeleri ile ilgili düzeltmeleri gerçekleştirdiğinde uygulama yeniden erişime açılacaktır. Aksi takdirde Apple, on milyonlarca kullanıcısı olan Telegram kullanıcılarının tepkisi ile yüzleşmek zorunda kalabilir.