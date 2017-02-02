Snapchat'teki fotoğraflarda gördüğümüz bir süre sonra yok olan içerik özelliği, Viber'da "gizli mesaj" olarak karşımıza çıkacak.

WhatsApp kadar olmasa da dünyanın dört bir yanında aktif bir şekilde kullanılan Viber uygulaması yeni güncellemesiyle birlikte "Gizli Mesajlar" isimli özelliğin Viber'a eklendiğini duyurdu. Daha önce Facebook'un Messenger uygulaması için üzerinde çalıştığı bu özellik artık Viber'da mevcut.

Viber'ın gizli mesajlar özelliği aslında bakacak olursanız Snapchat benzeri bir mantıkla çalışıyor. Kullanıcı gönderdiği mesaj için karşıdaki kişiye belli bir süre veriyor ve o mesaj belirlenen süre boyunca ekranda kaldıktan sonra aniden yok oluyor. Bu gizli mesajları tekrar geri getirmek ise mümkün olmuyor.

Üstelik Viber uygulaması bu özelliği yazılı mesajlar için geçerli kılmamış. Uygulamadan gönderilecek fotoğraf ve videolar için de gizli mesajlar özelliği kullanılarak karşıdaki kişiye süreli olarak gönderilebilecek. Bu özellik şu an için sadece Viber'ın iOS uygulaması için geçerli olacak.