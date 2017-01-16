Popüler Mobil Oyunlar, 1 Dakikada Kaç Para Kazandırıyorlar?

Musicmagpie isimli site, bazı popüler mobil oyunların dakikada kaç para kazandıklarını gösteriyor.

Mobil oyun pazarı, teknoloji dünyasının en fazla gelir elde edilmesini sağlayan platformların belki de başında geliyor. Her gün farklı geliştiriciler tarafından onlarca mobil oyun marketlere sunuluyor ve içlerinden bazıları çok yüksek indirme sayılarına, dolayısıyla da gelirlere ulaşıyorlar. Peki popüler bir oyun, sizce geliştiricisine dakikada kaç para kazandırıyor dersiniz? Birkaç örnek verelim.

Biraz önce açık bıraktığım söz konusu siteye 7 dakika sonra baktığımda Pokemon GO’nun 285 Sterlin kazanç elde ettiği görüyoruz. Bu da ortalama 1300 TL’ye, dakikada ise 185 TL’ye denk geliyor. Fakat bu rakamların, günün belirli saatlerinde değişkenlik gösterdiğini de belirtelim. Yani 3 saat sonra tekrar baktığınızda, farklı bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.

Bu kazançlar eminim gözünüze çok fazla geliyordur ama bu şekilde düşünmeyin derim. Flappy Bird’ün yapımcısını hatırlayın. Laf olsun diye yaptığı bir oyun, geliştiricisine milyonlarca dolar kazandırdı. Dolayısıyla önce işin bir yerinden başlamak gerekiyor. Biz de size bu anlamda faydalanabileceğiniz bir video hazırlamıştık.