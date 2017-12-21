İçeriğini kullanıcıların oluşturduğu müzik ve video odaklı sosyal ağ Musical.ly, kullanıcılarına kendilerini popüler yaptıkları için teşekkür etmeye hazırlanıyor.

Uygulama içerisinde istediğiniz şarkılara playback (vokal duyuluyor fakat siz dudağınızı söyleyen kişi ile eşliyorsunuz.) yaparak ya da şarkıyı tamamen söyleyerek ve hatta dans ederek müzik videosu oluşturabilme imkanı sunan Musical.ly uygulaması geçtiğimiz ay Çinli haber sitesi Beijing Bytedance Technology'ye 1 milyar dolara satılmıştı.

Hali hazırda 60 milyondan fazla kullanıcısının olan uygulamaya, bir nevi ‘çalışanlarına’ 50 milyon dolarlık ödül dağıtmaya hazırlanıyor. Ancak tabi bunu doğrudan değil, eğitim fonları, burslar ve sanal atölyeler üzerinden yapacak.

Böylece müzikle ilgilenen gençlere ücretsiz eğitim olanağı sunacak, bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere ders alabilme fırsatı sağlayacak.

Bu yatırımı satın almadan elde ettiği gelirle karşılayacak olan şirketin Creator Fund adlı bir fon sistemi kurarak bunu gerçekleştireceği açıklandı.