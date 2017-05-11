Popüler oyunlar, gittiğimiz bir kafeden kendi odamıza dek her yerde karşımıza çıkıyor. Peki dart veya çöp adam oynarken, kazanmak için bazı matematiksel stratejiler izleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

Matematiği iyi olanların genelde oyunlarda da başarılı olduğunu fark ettiniz mi? Aslında bunun nedeni matematik bilmek değil, matematiksel-mantıksal düşünebilmeyi öğrenmekten geçiyor. İyi bir matematiğe sahip olanlar bunu zaten öğrenmiş oluyorlar. Peki matematikten pek çakmayanlar ne yapacaklar? İşin özünü, yani mantıksal düşünmenin kurallarını öğrenmek gerekiyor. Popüler oyunlarda başarılı olmak için matematiksel-mantıksal düşünme kuralları temelli 5 stratejiyi sizlere sunuyoruz.

1- Dart

Dart oyununda hedefi vurmanın çoğunlukla şansa dayalı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak mesele tam olarak öyle değil. Deneyimli oyuncuları gözlemlerseniz, kendilerince bir sistemleri olduğunu göreceksiniz.

Strateji: Matematikçilerin yaptığı bir simülasyona göre, darttaki beceri seviyenize göre aşağıdaki sayıları hedef almalısınız. Eğer iyi bir oyuncuysanız, 1-16 arasında, orta yetenekte bir oyuncuysanız 17’in üzerindeki herhangi bir yeri hedefleyin.

2- Süper Doktor

Belki de çocukluğumuzda oynadığımız en ürkütücü oyun buydu. Peki bu oyunda kullanabileceğiniz bir strateji olduğunu biliyor muydunuz?

Strateji: Başparmak ve yüzük parmağınızla cımbızı tutun. Dirseğinizi vücudunuza yaklaştırın. Eğer ayaktaysanız bacaklarınızı ayrık tutun. Titrememek için ise diğer eğilinizle bileğinizden tutun. Bazı cerrahlar da bu yöntemleri kullanıyorlar.

3- Çöp Adamda Başarmak

Çöp adam en klasik oyunlardan biridir. Ancak bu oyunun da bir kazanma stratejisi olması, insanı şaşırtmıyor değil.

Strateji: Özellikle kısa kelimeleri tahmin etmesi, bu oyunda daha zor. Bu nedenle ilk önce sıkça rastlanan sesli ve sessiz seslerden başlayın. Dilimizde “A, E, İ, N, R, L” harfleri en sık kullanılan sesleri ifade etmektedir.

4- “Waldo Nerede?” Oyununda Waldo’yu Hızla Bulmak

Algımızla oynayan bir oyun olan “Waldo Nerede?” Martin Handford tarafından 1980’lerde icat edildi. Kalabalığın ortasında, onlarca birbirine benzer kişinin arasında Waldo’yu bulabilecek kadar görsel zekanız kuvvetli mi?

Strateji: Matematikçi Ben Blatt, Waldo’nun pozisyonunun rastlantısal olmadığını ortaya koydu. Waldo belli bir örüntüde, belli noktalarda bulunuyor.

Veri bilimci Randal Olson ise Waldo’yu arayan bir algoritma geliştirdi. Algoritma aşağıdaki çizgilerde kahramanımızı arıyor.

5- HORSE

ABD’de popüler olarak oynanan HORSE isimli oyun, iki rakip oyuncunun serbestçe potaya atış yapması mantığına dayalı olarak işliyor. Taraflar istedikleri gibi atış yapabiliyorlar. Ancak bir oyuncu atış yaptığında, diğeri de aynı pozisyondan yapmak zorunda. Kaçırdıkları her sayıda “HORSE” kelimesinin bir harfi sayılıyor. Kelimeyi ilk tamamlayan kaybetmiş sayılıyor.

Strateji: Yine matematikçi Ben Blatt tarafından bu oyunda kazanmanın matematiksel bir yolu geliştirilmiş. Mantığı, karşı tarafın işini zorlaştırmaya dayalı. Kötü bir basket oyuncusu iseniz bile, kendi yeteneğinizi çok çok aşacak atış stilleri deneyin. Bu sayede rakibiniz büyük hatalar yapabilir ve siz kazanabilirsiniz.