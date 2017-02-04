Özellikle filmleri ile ses getiren süper kahramanlar aynı arenada karşı karşıya gelselerdi kim galip çıkardı?

Çağımızın popüler kültürü, özellikle sinema sektörünün etkisi ile neredeyse tamamen süper kahramanların kontrolü altına girmiş durumda (tabii bu durumdan şikayetçi olduğumuz falan yok).

Süper kahramanlar bu denli popüler olunca, onları konu alan, onlarla alakalı şeyler de sürekli olarak artıyor ve ortaya oldukça başarılı işler çıkaranlar da mevcut. İşte onlardan biri de ArtSpear Entertainment adlı YouTube kanalının Toon Sandwich serisi videoları.

Özellikle süper kahraman film fragmanlarını eğlenceli bir şekilde yeniden yorumlamaları ile bilinen kanalın son işi ise epey ses getirmiş. Filmler ile tanıdığımız popüler süper kahramanları aynı arenaya doluştuğu animasyon videosunda, dövüşmeye başlayan kahramanlardan sadece bir tanesi hayatta kalıyor.