Popüler Taksi Hizmeti Uber, İtalya'da Yasaklandı!

UberXL ve UberTaksi servisleriyle insanlara özel taşımacılık hizmeti sunan Uber uygulaması artık İtalya'da kullanılamayacak.

Bildiğiniz gibi ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bir kısmında en çok kullanılan servislerden biri haline gelen Uber, hem insanların mobil uygulama üzerinden taksi çağırarak ödeme yapmasını hem de UberXL gibi diğer servisleriyle de kendi özel araçlarının taksi gibi kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda Uber, kimi zaman normal taksilere göre daha az maliyetli olabiliyor.

Hal böyle olunca da Uber her ne kadar bugün milyarlarca dolar değere ulaşmış büyük bir mobil servis olsa da birçok ülkeyle başı dertte. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda ülkemizde Uber araçlarına ceza kesildiğiyle ilgili haberleri duymuştuk. Şimdi ise bir haber de İtalya'dan geldi. İtalya, Uber'i tamamen yasakladı.

Roma'daki bir mahkemenin kararına göre Uber, 'haksız rekabet' gerekçesiyle artık hiçbir şekilde İtalya'da faaliyet gösteremeyecek. Uber 10 gün içinde İtalya'daki faaliyetlerini resmi olarak sonlandırmazsa her geciktirdiği gün için İtalya'ya 10 bin 600 dolar para cezası ödeyecek.

Uber'in henüz İtalya'daki faaliyetleriyle ilgili nasıl bir atım atacağı bilinmiyor ancak bu Uber'in kapsamlı cezası değil. Şirket bugüne kadar benzer gerekçelerle milyonlarca dolar cezayla karşılaştı. Umarız, Uber tüm bu sorunları çözer ve her zaman kullanıcı dostu bir hizmet olmaya devam eder.