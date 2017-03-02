Popüler Uygulama Prisma, Ücretsiz Yeni Filtreler Yayınladı!

Prisma yeni yayınladığı güncellemeyle uygulamaya ücretsiz yeni filtrelerin bulunduğu bir mağaza ekledi.

Prisma kendine has filtrelerine yenilerini ekleyerek adından söz ettirmeye devam ediyor



Geçtiğimiz yaz iOS için çıktıktan sonra ortalığı kasıp kavuran fotoğraf filtreleme uygulaması Prisma, ardından birçok benzer uygulama çıkmış ancak filtreleme ve orijinal sonuçlar açısından yakınından bile geçememişlerdi.

Kullanıcılarına sıkıldıkları eski filtreleri uygulamadan kaldırma avantajını da sunan güncellemeyle yeni bir filtreler mağazası da uygulamaya ekleniyor. Şimdilik ücretsiz olarak yayınlanan bu filtreleri kullanabilirsiniz. Güncelleme mağaza söylemi içerdiğinden daha sonra ücretli ya da ücretsi olacağı konusunda şu an için net bir şey yok.

Aşağıdaki linklerden Prisma'yı indirebilirsiniz!