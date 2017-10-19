Popüler Yayıncı Bir "Hayaleti" Kameraya Çekmiş Olabilir!

Hammy TV adlı popüler ve korku temalı yayınlar yapan kanal, eski bir hastane binasında dolaşırlarken yaptıkları canlı yayında bir hayaleti kameraya almış olabilirler!

Popüler Youtube ve Facebook yayıncısı Hammy TV bir çok yönde video içerik ve canlı yayın yapan bir kanal. Daha çok şaka videolarıyla tanınan bu kanal, son dönemlerde korkunç ve hayaletli olduğu iddia edilen mekanlara gidip canlı yayınlar yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün yıkılmış eski bir akıl hastanesinin binası içerisinde yaptıkları canlı yayında ise ilginç bir şey oldu.

15 dakika civarı süren yayının içerisinde akıl hastanesinin yıkılmış merdivenlerinden çıkmaya çalıştıkları sırada, birden canlı yayın sırasında izleyenler bir hayalet gördüklerini iddia etmeye başladılar. Yayınının yaklaşık 8. dakika 40. saniyesi sıralarında görülen bu kadın gölgesine benzeyen silüet, yayını izleyenleri şok etti. İkili ise yorumları okuyana kadar durumdan haberdar olmadıklarını ve yayını kapatınca yeniden izleyeceklerini söylediler.

Hammy TV genellikle çok yüksek bütçeli olmayan eğlence videoları çıkaran bir kanal. Yani genel tavırlarından bu kadar yüksek bütçeli bir kurgu yapamayacaklarını düşünüyoruz. Ancak bahsedilen sırada dikkatlice merdivenlerin yukarısına bakarsanız bir silüetin geçtiğini de görebiliyorsunuz. Yine de bu düşük ışıkta kafa lambalarının yansımasından dolayı gerçekleşen bir yanılgı da olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yayında görülen şey ne? Lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Hammy TV'nin Youtube sayfasına buradan ve Facebook sayfasına buradan ulaşarak yaptıkları diğer içerikleri de görebilirsiniz.