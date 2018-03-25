Popüleritesi Düşen Tabletlerin Akıbeti Ne Olacak?

Gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda araştırmacılar, telefonlarını yerini artırılmış gerçeklik gözlüklerinin, bilgisayarların yerini tabletler alacağı söylüyorlardı. Ancak durum pek de öyle göstermiyor. Tabletler hızla popülerliğini kaybediyor.

Birçoğumuzun kullandığı tabletler şüphesiz ki bizlere büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabletler çoğu zaman bir bilgisayarın yapabileceği her şeyi yapsa da, öyle bir an geliyor ki bilgisayar kullanmak kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda kullanıcılar ilk çıktığı andan bu yana tablet fikrine sıcak bakmışlardı ancak son zamanlarda yapılan araştırmalara bakılırsa, tabletlerin popülerliği değer kaybediyor.

Tabletler kendi aralarında birçok şekilde ayrışıyor. Sim kart taşıyarak telefon yerine kullanabileceğimiz tabletlerden tutun da klavye eki ile bilgisayar olarak kullanabileceğimiz tablet modellerine kadar, birçok renk ve boyutta tabletler bulunuyor. Özellikle 2013-2014 yıllarında büyük heyecan ve ilgi ile karşılanılan tabletlerin 2018 yılına gelindiğinde popülerliğini kaybettiğini görüyoruz.

Tabloya bakılırsa, 2011 yılında hızla yükselişe geçen tablet popülerliği 2014 yılından sonra hızla değer kaybetmeye başlamış. Belirli bir kullanıcı kitlesi oluşsa da, anlaşılan o ki kullanıcılar tabletlerde aradıklarını bulamadılar. Sebebi akıllı telefonların daha da akıllanması veya yeni teknolojik ürünlerin türemesi midir bilinmez ancak tablet popülerliğinin yerini giyilebilir teknolojiler alıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tabletler bilgisayar ve telefon arasında kalmış bir yapı mıydı yoksa önemli iş görme özelliğine sahip bir teknoloji miydi? Ya da şöyle soralım, şu an telefon, bilgisayar veya tablet arasında seçim yapacak olsanız, sıralamanız nasıl olurdu?