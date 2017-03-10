Ünlü yetişkin film sitesi Pornhub, dünya kadınlar gününde kadınların istatistiklerini yayınladı. Buna göre kadınlar, en çok mobil cihazlardan video izlemeyi tercih ediyorlar.

Pornhub, kadınlar günü onuruna kadınların sitedeki tercihlerini açıkladı. Firma, üye hesaplarının %26’sının kadınlara ait olduğunu duyurdu. Bu izleyicilerin %80’inin videoları mobil cihazlardan seyretmeyi tercih ettiğini %71’inin akıllı telefon kullandığını açıkladı. Erkeklere oranla %34 daha az masaüstü bilgisayar kullanmayı tercih ediyorlar, bu da erkeklere oranla mobilden daha fazla porno izledikleri anlamına geliyor. Ayrıca dünyadan en çok kadın izleyici trafiği aldıkları ülke Güney Afrika.

Geçtiğimiz çarşamba yayınlanan verilere göre; kadınlar erkeklere oranla online yetişkin filmlerine daha az ilgi gösteriyor. Site ziyaretçilerinin yalnızca 4’te 1’i kadın olurken geçtiğimiz yıllardan bu yana hızla artmış. Bunda mobil cihazların yükselişi büyük rol oynuyor. Çünkü bu artışın esas kaynağı mobil cihaz kullanıcıları.

Kadınlar; sitedeki videoları izlerken %71 akıllı telefon, %8 tablet ve %21 masa üstü bilgisayar kullanıyorlar. Ayrıca, akıllı telefon kullanmaya 18-34 yaş aralığındakiler %78 oranında akıllı telefon kullanıyorlar. 55 yaş üzerindeki kadınların ise %50’den azı mobil cihaz kullanıyor, çoğu masa üstünde. Yaş-cihaz istatistiklerinde erkeklerle benzeşiyorlar, çünkü yaş ilerledikçe masaüstü bilgisayardan video izleme oranı erkeklerde de artıyor.

65 yaş üzerindeki kadınların ise yüzde 49’u masa üstünü, %36’sı akıllı telefonu ve %15’i tableti tercih ediyor. İşletim sistemi istatistiklerinde ise Android kullanıcıları %53 ile birinci, ikincilik %45 ile iOS’da. Global ölçekte ise mobilden film izleyen kadınlar sıralamasında, Güney Afrika %91 ile birinci, İngiltere ve Pakistan ise %86 ile ikinci oldular.