Geçtiğimiz günlerde yetişkin film yıldızlarıyla sokakta kripto para dağıtan Pornhub, bu kez de VPN olayına dahil oldu.

Dünya üzerinde en çok girilen yetişkin sitesi Pornhub, gün geçtikçe kendini geliştiriyor. Ancak siteye gerek sansürlerle gerekse çocukları korumak için olan kurallardan dolayı erişim giderek zorlaşıyor. Bu yüzden Pornhub, internet sörfünü güvende yapmak isteyenler için ve sitelerine giremeyen ülkeler için bir VPNhub'ı piyasaya sürdü.

VPNhub adlı program bugün itibariyle erişilebilir durumda. Uygulama; iOS, Android, Windows ve MacOS'tan indirilebiliyor. VPNhub ayrıca seçtiğiniz herhangi bir uygulamada sınırsız ve ücretsiz bant genişliği de sunuyor. Uygulamanın tek kusuru ise bilgisayar üzerinden yalnızca ücretli erişilebiliyor olması.

VPNhub, yaş kısıtlamasını pek umursamamasına rağmen İngiltere, 18 yaşından küçüklerin bu tür uygulamalar indirmesini olabildiğince engellemeye çalışacak. Ancak bazı kullanıcılar buna oldukça tepkili. Savunmaları ise VPN'lerin yalnızca yetişkin sitelere girmek için değil aynı zamanda güvenli ve hızlı bir şekilde internet kullanmak için de kullanıldığı yönünde.