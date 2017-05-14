Pornhub'ın Sanal Gerçeklik Videoları,Rekor İzlenmeye Gidiyor

Teknolojinin sunduğu nimetlerden fazlası ile yararlanan PornHub, VR gözlükler ile önemli bir başarıya koşuyor.

Teknolojinin son yıllarda sunduğu en önemli nimetlerden biri olan sanal gerçeklik, her geçen gün büyüyen ve bir şekilde kendine farklı alanlarda yer edinmeyi başaran bir endüstri olarak karşımıza çıkmakta.

Tabii sanal gerçeklik dediğimiz zaman akıllara direkt olarak oyunlar geliyor ancak VR gözlüklerin aktif olarak kullanıldıkları tek alan bu değil. Yetişkinlere özel video içerikleri ile dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında ilk 70'de yer almayı başaran Pornhub, teknolojinin yeniliklerinden de sık sık yararlanan bir platform olarak karşımıza çıkmakta. Pornhub, bunu özelliğini sanal gerçeklik konusunda da göstermiş ve VR içerikli videolar sunmaya başlamıştı.

Şimdi ise yeni bir rapor paylaşan Pornhub'ın verilerine göre, VR'a özel videoların izlenme sayıları rekora doğru gidiyor. Açıklanan verilere göre Pornhub'ın VR içerikli videoları günlük 500,000 izlenme sayısı ile ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Google Cardboard gibi basit şekilde yapılan ve oldukça ucuza mal edilen VR gözlüklerin yanı sıra daha pahalı VR gözlüklerle de izlenebilen videolar, yılbaşının olduğu hafta günlük 900,000 görüntülenmeye kadar çıkmayı başarmışlar.

Pornhub'da VR videolar izleme konusunda ise Tayland birinci sırada iken onu Hong Kong, Filipinler ve Tayvan gibi ülkeler takip etmekteler.