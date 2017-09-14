Pornhub, iPhone X tanıtıldığı sırada yaşadığı düşüşün istatiksel verilerini paylaştı.

Apple yaptığı konferansla pek çok soruyu gündeme getirdi, ancak bu istatistik Apple’ın konferansının ne kadar çok merak edildiğini gözler önüne seriyor. Dünyanın en ünlü porno sitesi olarak bilinen Pornhub, yayınladığı trafik istatistiklerine göre Apple’ın konferans düzenlediği sırada düşüş yaşadığını açıkladı.

Geçen seneki Apple konferansından beri bu kadar keskin bir düşüş yaşamayan Pornhub, ABD’de 13.00’de ülkemizde ise 20.00’de başlayan konferans sırasında Amerika topraklarında %7, dünya çapında ise %4’lük bir düşüş yaşadı.

Apple konferansını izleyebildiğimiz Safari, Apple TV ve Microsoft Edge’de yaşanan bu gerileme, konferansın ardından yeniden yükselişe geçti. Bu durum konferansı izleyen belirli bir kitlenin hem teknoloji hem de bilgisayarda takılmayı(!) sevdiğini gözler önüne seriyor.

Pornhub’ın istatistiklerine göre en çok düşüş yaşanan cihazlar macOS ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda oldu. Apple ürünlerinde sırasıyla önce yüzde 8 sonra yüzde 12’lik bir düşüş yaşandı. Konferansın ardından hızlıca %4’lük bir artış gösteren Pornhub istatistikleri, geçen senenin ardından bu sene de Apple taraftarlarının tanıtılan ürünleri çok merak ettiğini kanıtlamış oldu.