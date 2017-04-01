Pornhub'tan Yürekleri Ağza Getiren 1 Nisan Şakası!
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Cinsel içerikli video paylaşım platformu Pornhub, 1 Nisan'da ziyaretçilerine uygunsuz videoları otomatik olarak Facebook profilinde paylaştıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük yetişkinlere özel içerik sunan internet sitelerinden biri olan Pornhub, her 1 Nisan'da olduğu gibi yine ziyaretçilerine hiç unutamayacakları bir şaka hazırladı.
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1 Nisan 2017 tarihinde bu siteye girerek bir video açan kullanıcıların ekranında 'Paylaşımınız için teşekkürler!' yazılı pencere belirdi ve tüm kullanıcılar bu uygunsuz içerikleri Facebook hesabı üstünden paylaştığını sandı. Bu penceredeki açıklamalada ise artık her girdiğiniz uygunsuz içeriğin paylaşılacağını söyleniyordu. Elbette bu açıklamayla birlikte birçok kullanıcı bunun gerçek olamayacağını anlarken altta 1 Nisan tarihini gördü.

Kullanıcıların kısa süreli panik geçirdiği 1 Nisan şakası aşağıdaki şekildeydi:

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Etiketler: pornhub
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