FCC oylamasında ABD’nin ağ tarafsızlığının kaldırılmasına yönelik aldığı karara Pornhub’dan da büyük tepki geldi.

Dün gece, ABD ve de tüm dünya için radikal bir karar alındı. FCC oylamasında 2015 yılında Barack Obama başkanlığında getirilen ‘ağ tarafsızlığı’ sistemi, karşı yönde kullanılan oy sayısıyla kaldırıldı. Bu, kısacası internette en çok sevilen şeylerin öldürüldüğü anlamına geliyor.

Bu sevdiğimiz şeylerin arkasında hiç kuşku yok ki -kendimizi kandırmayalım lütfen- porno izlemek de var. Bu tarz içerikler üreten Pornhub’un izleyicileri, yalnızca geçtiğimiz yıl 3.110 petabayt bant genişliği kullandılar ve insanlar, bunun için neredeyse hiçbir şey ödemiyorlardı.

Fakat bundan sonra internet sağlayıcıları, erişebildiğimiz şeyleri kontrol etme seçeneğine sahip olacaklar ve hepimizin en çok sevdiği, izlediği şeyleri durdurabilecekler. Pornhub ve benzeri platformlar her ne kadar seslerini ağ tarafsızlığı doğrultusunda çıkarsalar da artık bunun (yani ağ tarafsızlığının) olmaması, sektörün yeniden şekillenmesini sağlayacak.

Üç tane zengin adam, bütün Amerikalıları ... Yakında Pornhub'da.

Ünlü porno sitesi, alınan bu karara yönelik oldukça agresif bir tutum sergilediği yukarıdaki tweet’i attı. Bu tweet’in altına sitenin tepkisine destek veren birçok kullanıcı da benzer söylemlerde bulundular.

Sonuç olarak alınan bu karar, bundan sonra Amerikalılar dahil tüm kullanıcıları mutlaka etkileyecektir fakat ne kadar olumsuz olup olmadığını yakın zamanda hep birlikte göreceğiz.