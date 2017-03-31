Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen vakada, Pornhub mobil cihaz kullanıcılarında ciddi güvenlik problemleri yaşamıştı. Pornhub şimdiyse yepyeni önlemlerle karşımıza çıkıyor.

Pornhub, kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini koruma konusunda yaşadığı problemlerin ardından son derece ciddi önlemler alacağını duyurdu. Yetişkinlere yönelik sitenin kısa sürede HTTPS'ye geçmesinin başlıca nedeni de tam olarak bu.. Kardeş site YouPorn da, Pornhub'ın peşinden gidecek.

HTTP'den HTTPS'e (Köprü Metni Aktarım Protokolü) geçiş, kullanıcıların Pornhub'un sayfalarında gezinirken karşılaştıkları riskleri en aza indiriyor. HTTPS protokolünün yürürlüğe girmesiyle kimlik hırsızlığı yok denilecek kadar düşük seviyeye indirgeniyor.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price, "HTTPS'ye geçiş yaparak kullanıcıları tam olarak korumayı ve onlar zararlı yazılımlardan uzak tutmayı başarabileceğiz.” açıklamasında bulundu.

Pornhub HTTPS'ye geçiş yaptı ve YouPorn da 4 Nisan'da gerekli işlemleri gerçekleştirecek. Pornhub ve YouPorn'un sahibi ve işleticisi MindGeek HHTPS'yi kullanmanın, her gün yaklaşık 100 milyon İnternet kullanıcısını korumaya eş değer olduğunu söylüyor. Alexa verilerine göre Pornhub dünyanın en popüler 38. sitesi durumunda ve her gün 80 milyona yakın kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Sonuç olarak bu iki yetişkin sitesine girmek artık çok daha güvenli oldu :)