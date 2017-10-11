Yetişkin videolarından oluşan devasa bir arşive sahip olan PornHub, bu arşivi daha etkin şekilde düzenlemek ve kullanıcılarına sunmak için yapay zekadan destek almaya başlıyor.

Mobil sitesi dahil tüm ekosistemine yapay zekayı ekleyeceğini açıklayan PornHub, sistemi nasıl kullanacağını ve neleri amaçladığını açıkladı. Sistemi şuan kullanmaya başlayan firma şimdilik sadece oyuncularını analiz ediyor ve fiziksel özelliklerinin (saç rengi gibi) de yer aldığı bir arşiv oluşturuyor.

Şimdiye kadar 500.000 videonun tarandığını belirten PornHub, önümüzdeki yıl içerisinde tüm arşivindeki videoların taranmış olacağını tahmin ediyor. Yapay zeka, yakın zamanda sayfadaki videoları analiz etmeyi tamamlamasının ardından içerikteki belirgin noktaları ve kategorileri ayıklayarak kullanıcılara istedikleri içerikleri kolayca ulaştıracak.

PornHub'ın açıklamasında şuan için 5 milyon videoluk bir arşivleri olduğu ifade ediliyor ve Yüz Tanıma sistemi ile ilk olarak bu videolarda yer alan profesyonel yıldızların isimlendirilmesi ve etiketlenmesi yapılacak. Yapay zeka aynı zamanda sayfada yer alan çift videoları da ortadan kaldırarak her videodan bir tane olduğuna emin olacak.

PornHub bu teknolojinin adaptasyonu tamamlandığında yükselen kullanıcı deneyimiyle birlikte daha çok ziyaretçi almayı hedefliyor.