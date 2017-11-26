Pornhub, Yeni Mağazasında Canlı Yayın Yapıyor

Pornhub’ın açtığı yeni mağaza içerisinde, yatak ve siteden canlı yayın yapan bir kamera bulunuyor.

Pornhub’ın açtığı Pop-up mağazaları dünyanın her yerinde çok rağbet görüyor ancak New Yorktaki bir şubesi diğerlerinde olmayan benzersiz bir şey sunuyor. Yeni açılan mağazada bulunan bir yatakta, Pornhub sitesinde 24 saat canlı yayın yapan bir kamera var. Burada sitede yapılan şeyleri yapamayacak olsanız da bir porno kanalında canlı yayına çıkabiliyorsunuz. Kim bilir belki daha sonrasında sürpriz bir kariyer başlangıcınız olur.

Sadece yetişkinlere özel olan mağaza içerisindeki ürünler genellikle yeni trendlerden oluşuyor. Ürünlerden bahsedecek olursak bunlar; seks oyuncakları, faydalı bitkiler, fantezi amaçlı giysiler ve beğendiğiniz starların daha önce giydiği kıyafetler gibi geniş bir skaladan oluşuyor. Mağazayı merak eden ve gitmek isteyen kişiler elini çabuk tutmalı çünkü Pop-up sadece 20 Aralıkğa kadar ‘’70 Wooster’’ caddesinde açık olacak.

Pornhub mağazaları bir noktada sabit olarak durmuyor ve dünya genelinde farklı yerlerde belirli süreler açık kalarak gezici mağaza rolü oynuyor. Firma yöneticilerinin ileride sabit bir mağaza açmak gibi bir düşünceleri de bulunmuyor. Çünkü, pazar olarak bütün dünyaya hitap ettikleri için gezen mağaza ile daha çok kişiye ulaşacaklarını düşünüyorlar.

Peki, siz Pop-up mağazasının 1 aylığına Türkiye’ye gelmesine sıcak bakar mıydınız?