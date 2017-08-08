Porno Sitelerinde Neden Sosyal Medya Paylaşım Butonları Var?

İnternetteki en 'özel' mekanlardan olan porno sitelerinde neden sosyal medya paylaşım butonları olduğunu hiç düşündünüz mü?

Porno sitelerine herkesin bakışı farklıdır. Kimisi heyecanlı, kimisi de utanç verici bulur. Kimileriyse pornoyu sadece farklı bir film türü gibi normal görür. Nasıl olursa olsun çoğu kişi için bu, özel bir konudur ve bilinmesini istemez. Ancak tuhaf bir şey var; porno sitelerinde sosyal medya paylaşım butonları bulunuyor.

Aslında bunun temel nedeni yetişkin içerikli sosyal medya profillerinin videoları paylaşma ihtimali. Bunun yanı sıra insanların oldukça utandığı durumlar da gerçekleşmiyor değil. Yanlışlıkla profilinde yetişkin içerikli video paylaşan birini görmüş ya da duymuşsunuzdur. Porno sitelerinin kullanıcıları her ne kadar bu durumdan utanç duysalar da site sahipleri bunun bir reklam olduğunu düşünmektedir. Aslına bakılırsa pek çok sosyal medya sitesi yetişkin içerikleri yasaklamıştır. Bazı sitelerde ise sınırlar sadece göstermeliktir.

Facebook, Instagram gibi platformlarda cinsel içerikli paylaşımlar yapmak uyarı almanıza neden olur, devam etmeniz halinde de hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanır. Fakat her hafta milyonlarca cinsel içerikli paylaşım şikayeti geldiği için sistem biraz yavaş işlemektedir.

Twitter ise bu konuda biraz daha özgür bir platform. Bazı kısıtlamalar olsa da hiçbir zaman Facebook kadar katı olmadılar. 2015 yılında, Twitter'da atılan her 1000 tweet'ten 1'inin yetişkin içerikli olduğu açıklandı. Aynı yıl 10 milyon adet pornbot hesabı tespit edildi ve kapatıldı.

Ayrıca Tumblr ve Reddit'e fotoğraf veya video atmak isteyenler, tamamen anonim olmak için videoları ya da resimleri porno sitelerine yükleyerek linklerini sosyal medyada paylaşabiliyorlar.

Yanlışlıkla sosyal medya hesabında porno içeriği paylaşma hatası sitedeki paylaşma butonlarına basarak değil, daha çok URL bağlantısı paylaşarak olmaktadır. Bunun nedeni, porno sitesindeki paylaşma butonuna tıkladığınızda yeni pencere açarak sosyal medya hesabınıza giriş yapmanızı istemesidir. Fakat 'yanlışlıkla' URL'yi kopyaladıysanız, farklı bir bağlantı paylaşacağınızı sanarken utanç duyabileceğiniz bir hata yapabilirsiniz.

Josh Marshall, bir keresinde yanlışlıkla bir lezbiyen pornosunu tweet atmıştı. Bir keresinde gazeteci Kurt Eichenwald'in tarayıcısının fotoğrafını paylaştığı tweet'inin arka planında hentai pornosu görünüyordu.

Kısacası porno siteleri, kasıtlı ya da yanlışlıkla site içeriklerinin paylaşılarak reklamlarının yapılmasını istiyor. Sosyal medya siteleri ise ya artan kullanıcı sayısından dolayı bu paylaşımları engellemekte yavaş kalıyor ya da engellemekle hiç uğraşmıyorlar.