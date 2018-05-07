Şimdiye kadarki en uzun menzilli Cayenne olarak dikkat çeken yeni 2019 Cayenne E-Hybrid, 80 bin dolarlık fiyatı ile segmentine göre bir tık yukarı fiyat etiketine sahip.

Alman otomobil markası Porsche, her ne kadar bir spor otomobil üreticisi olarak bilinse de 2002 yılında piyasaya sürmüş olduğu Cayenne SUV’ler ile kendi adına bir dönüm noktası yaşamış ve ardından gelen Macan SUV’ler ile popülaritesini daha da arttırarak adeta bir lüks SUV markası haline gelmiştir.

Hal böyle olunca da şirketin yeni 2019 model Cayenne E-Hybrid modeli diğer modellerine göre daha fazla merak ediliyor. 3.0 litrelik turboşarjlı V6 motora sahip olan yeni Cayenne E-Hybrid, önceki modele göre %30 daha güçlü olan 14,1 kWh bir bataryaya sahip. Avrupa’da yapılan testlere göre aracın 43 kilometre elektrikli menzili olacak.

462 beygirlik bir güce sahip olan Cayenne E-Hybrid, 440 beygir güce sahip olan Cayenne S’e göre daha fazla çeviklik vaat ediyor. Fakat Porsche sürücünün geçici bir güç arttırımı için Cayenne E-Hybrid’in Sport ve Sport Plus ayarlarında Sport Chrono Paket ile birlikte tam elektrikli olarak kullanılmasına izin veriyor.

Şirket, sekiz vitesli otomatik şanzımanı daha hızlı vites geçişleri için yeniden tasarladı. Ayrıca araçta istenildiği takdirde motoru bir jeneratör olarak kullanarak bataryayı dolduran bir mod da bulunuyor. Dileyenler ise aracı saatte 130 kilometre hıza kadar tam elektrikli olarak kullanabilirler.

Yeni Porsche Cayenne E-Hybrid, 79.990 dolar yani yaklaşık 350.000 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette bu fiyata vergilerin de eklenmesiyle aracın bedeli 700-800 bin TL’leri bulacaktır. Piyasada çok daha uygun fiyatlı hibrit SUV’ler bulunuyor. Ancak Porsche Cayenne de yalnızca enerji tasarrufu için alınacak bir araç değil.