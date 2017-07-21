Porsche Tüm Üretimini Elektrikli Araçlar Üzerine Yapacak!

Alman otomotiv firması Porsche CEO’su şirketin gelecek planlarını açıkladı. Lüks otomobil üreticisi aşama aşama tüm üretim hattını elektrikli araçlar üzerine yeniden yapılandıracak.

Otomotiv dünyasını sevin ya da sevmeyin, Porsche, bir yer de mutlaka bir aracıyla gözünüze çarpmıştır. Hele ki arabalara ilginiz varsa, rüya araçlarınız arasında bir Porsche olma ihtimali epey yüksektir. Lüks otomobil üreticisi, otomotiv sayısının bel kemiklerinden birisidir.

Son yıllarda özellikle Tesla gibi sadece elektrikli araç üreten şirketlerin başarısı ve önlenemez yükselişi göz önüne alındığında, tüm sektörün elektrikli araç üretimi için adımlar atması bekleniyordu. Hatta bu konuda 23 yıllık bir General Motors mühendisi, büyük firmaların bütün üretim hatlarını değiştirmesinin zaman alacağını belirtmişti. Gerçekten de ne kadar çok kazanırsanız kazanın, Asya başta olmak üzere dünyanın her köşesindeki fabrikalarınızın hepsini yeniden yapılandırmak vakit alacaktır. İşte bu sebepten dev otomotiv firmaları, 10 ila 20 yıllık kalkınma ve değişim planları yaparlar.

Porsche CEO'su Oliver Blume'a göre 2023 yılına kadar şirketin üretim hattını devreden otomobillerin yarısı elektrikli olacak. Bu açıklamayla Porsche, elektrikli otomobillerin bir gün tek tercih olacağını kabul eden Volvo ve General Motors şirketleriyle aynı görüşe sahip olduğunu belirtmiş oldu.

Porsche'un elektrikli araç konusunda ilk atılımı 2019 yılında piyasaya çıkacak olan Mission E modeliyle olacak. Ardından 2022'de, yeni nesil Macan modelleri piyasaya çıkacak ve bir yıl sonrasında tüm üretiminin yarısı bu sınıfa hitap edecek.

Porsche, rakibi Volvo gibi iddialı planlarını tüm detaylarıyla açıklamazken, ana üreticilerin neredeyse hepsinde benzeri değişimleri görmek umut verici. General Motors zaten Chevy Bolt'u piyasaya sürdü ve 2020 yılına kadar Çin pazarında 10 elektrikli model daha üreteceğini açıkladı. Aynı yıl Ford, elektrikli bir SUV aracı üretrceğine söz verdi ve Volkswagen de bu kervana katılmıştı.