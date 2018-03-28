Porsche Design Huawei Mate RS - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P20 Pro'nun gelişmiş versiyonu diyebileceğimi Porsche Design Huawei Mate RS, 2220 dolarlık ağızları açık bırakan fiyatı ile tanıtıldı.

Dünya hala 950-999 dolar seviyesindeki akıllı telefonlara alışmak konusunda zorluk çekerken Huawei ve Porsche Design, 2220 dolar fiyat etiketine sahip bir amiral gemisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei P20 Pro 899 dolar fiyatıyla oldukça iyi özellikler sunuyor. Muhtemelen Porsche Design Huawei Mate RS de bu fiyata P20 Pro’dan fazlasını sunacaktır, değil mi?

Tasarımla başlamak gerekirse; Porsche Design Huawei Mate RS, daha önce piyasaya çıkan Porsche Design modellerinin aksine üzerine inşa edildiği Huawei modeli ile benzer tasarıma sahip değil. Donanım özellikleri açısından Huawei P20 Pro’nun üzerine inşa edildiğini söyleyebileceğimiz cihaz, tasarım anlamında ise Huawei Mate-serisinin tasarım çizgisini takip ediyor.

Çentiksiz tasarımı ile bir ‘oh’ çektiren Porsche Design Huawei Mate RS, ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Cihazın P20 Pro ile bire bir aynı kameralara sahip olmasına karşın bu kameralar Mate-serisinde olduğu gibi cihazın orta-üst kısmına konumlandırılmış. Cihazın belki de en dikkat çekici tasarım ve donanım ayrıntısı, hem arkada kameranın altında, hem de önde ekranın altında bir parmak izi tarayıcı bulunması.

Peki Porsche Design Huawei Mate RS donanım olarak P20 Pro’ya göre hiç iyileştirme getirmiyor mu? Elbette ki getiriyor. Cihaz 6 inç boyutunda 18:9 QHD+ bir OLED ekrana sahip. Ayrıca cihaz şu ana kadar bir akıllı telefonun sunduğu en geniş dahili depolama alanı olan 512GB ROM’a sahip. Tabii dileyenler 256GB’lık versiyonu da seçebilirler. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu performans canavarına 4000mAh’lik bir pil enerji veriyor.

Porsche Design Huawei Mate RS Özellikler:

İşlemci: Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970 RAM: 6GB

6GB Depolama: 256GB/512GB

256GB/512GB Ekran: 6 inç QHD+ OLED

6 inç QHD+ OLED Arka Kamera : 40MP RGB, 20MP Monokrom, 8MP Telefoto

: 40MP RGB, 20MP Monokrom, 8MP Telefoto Ön Kamera: 24MP

24MP Batarya: 4000mAh

4000mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Eğer P20 Pro’yu tam olarak yeterli bulmadıysanız, daha yüksek ekran çözünürlüğü, daha geniş depolama alanı, çentiksiz tasarım, 10W kablosuz şarj gibi ekstra özellikler istiyorsanız, ek olarak 1320 dolar ödeyerek bir Porsche Design Huawei Mate RS’e sahip olabilirsiniz. Ayrıca 256GB depolama alanı bulunan versiyonu ‘sadece’ 1800 dolar fiyat etiketine sahip.