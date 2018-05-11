Porsche Design, Huawei Mate RS'de Neden Çentik Kullanmadı?

Porsche Design’ın Tasarım Direktörü Christian Schwamkrug, Huawei ile yıllardır süre gelen ortaklığı ve çentik tasarım üstüne fikirlerini anlattı.

Porsche Design kalite ve klas kokan tasarımlarının bir akıllı telefonda hayat bulmuş hali olan Mate RS, Kuşkusuz ki son şeklini alana kadar birçok yolculuktan geçti; sonuçta Porshe gibi bir ismin imzasını taşımak oldukça büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Fiyat olarak 1,880 dolarlık yurt dışı fiyatıyla dahi son derece pahalı olan bu cihaz, tam anlamıyla bir prestij ürünü olmakla beraber teknik özellikleriyle de parasının hakkını veriyor diyebiliriz.

Başlı başına kendine ait bir felsefeye dayanan Porsche Design, Huawei ile yıllardır süre gelen ortaklığından son derece memnun gözüküyor. Porsche Design Tasarım Direktörü Christian Schwamkrug konuya ilgili heyecanını tek bir tanım ile özetlemeyi yeterli buluyor, ‘Yoğun Tutku.’ Ünlü tasarımcıya göre Huawei Mate RS’nin arkasında derin bir kültür yatıyor. Cihaza dair en ufak detayların bile çok uzun ve hummalı çalışmalar sonucu tutku ile ortaya çıktığı konusunda ısrarcı olan Schwamkrug, cihazın geldiği nokta konusunda da oldukça memnun.

Çentik Bize Uygun Bir Tasarım Değil

Çentikli telefonlar konusunda düşünceleri sorulan Schwamkrug, ‘Henüz geleceği netleşmemiş bir tasarımı tabii ki kendi cihazlarımıza koymak istemedik. Yaptığımız tasarım gayet doyurucu ve bugüne kadar Huawei - Porsche Design ortaklığı tasarım anlamında asla başarısız olmadı, bu yüzden bizim de kendini kanıtlamamış bir tasarımı, yerleşmiş dizaynımıza eklemek gibi bir amacımız asla olamaz.’ açıklaması ile çentik tasarımın henüz yeterince başarılı bir konsept olmadığının altını çizdi.

Bununla da yetinmeyen Schwamkrug duygularını oldukça sert bir şekilde ifade ederek cümlelerine devam etti: ‘İlk kez çentik tasarımı gördüğümde gözlerime inanamadım, son derece asimetrik ve tasarım felsefemizin oldukça dışında bir yapıya sahip. Biz simetri konusunda hassas bir ekip olarak, çentikten olabildiğince uzak durmayı seçtik.’ Bu açıklama çentik tasarımıyla ünlü büyük firmalar tarafından nasıl karşılanır bilinmese de Huawei- Porsche Design ortaklığının oldukça başarılı bir tasarım çıkardığını göz ardı etmemek gerekiyor.